Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta arananların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 40 şüpheliden 11'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 12-18 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

