        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:32
        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Aziz B. (19) idaresindeki 27 EA 450 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu Mezbahane mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Aziz B. ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aziz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

