Şırnak'ta spor ve sağlık günleri etkinliği

Şırnak’ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için herkesin imkanlar dahilinde hareketliliğini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Şırnak Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Belediye Başkan Vekili Veysi Yetik, MHP İl Başkanı Halil Tatar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve gençler katıldı. Yürüyüş öncesi bir açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, alanda bulunan vatandaşlarla yürüyüş etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Etkinliğin mesajı sporun hayatımızın önemli bir parçası olduğunu vurgusunu yapmak. Hareketliliğin ve hareket halinde olmanın sağlığımız için son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmaktır. İçinde bulunduğumuz korona virüs ile mücadele döneminde elbette hareketlilikte önemli ölçüde kısıtlandı. Bununla birlikte herkesin imkanları ölçüsünde evinde ve kontrollü sosyal yaşam süreci içerisinde açık alanlarda ve kalabalıklar oluşturmadan bu hareketliliğin devamını sağlanması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Biz de gençlerimize ve vatandaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Tesislerimiz yine belli kurallar ve kaideler dahilinde açık tutulmaya çalışılıyor. Bu konuda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alıyor. Gençlerimizi spora yönlendiriyor. Bu hareketliliğin kontrollü bir şekilde devamlılığını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Elbette sağlıklı beden, sağlıklı zihin anlamına da geliyor. Gençlerimiz bir yandan kendilerini okullarına, eğitim ve öğretim sürecine yetiştirirken, bir yandan da sporla tanışmalarını ve bunu hayatın ilerleyen saflarında sürdürmelerini, onların sağlığının bozulmaması, kötü alışkanlıklardan muhakkak uzak durması konusunda da rehberlik edecektir, önlerini açacaktır. Bu hafta vesilesiyle herkesi imkanlar ölçüsünde hareketliliğe davet ediyoruz. Hareketsiz kalmamalarını öneriyoruz ki hastalıklar bu vesileyle hepimizden uzak dursun. Diyoruz ki kötü alışkanlıklara ret, spora, sağlıklı yaşama evet. Hareketli günler temenni ediyorum" dedi.

Açıklamanın ardından Ömer Kabak Meydanı'ndan spor ve sağlık günleri pankartıyla yürüyüş başladı. Etkinlik valilik önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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