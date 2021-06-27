Cizre'de baba- kız birlikte sınava girdi



Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ın Cizre İlçesinde Mahmut Çakmakçı (50) ile kızı Rukiye Çakmakçı (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) aynı okulda girdi. İlk defa üniversite sınavına giren Mahmut Çakmakçı, iyi bir puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Şırnak´ın Silopi ilçesinden Cizre'ye gelen Mahmut Çakmakçı, kızı Rukiye Çakmakçı ile birlikte Cizre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girdi. Kızıyla birlikte üniversite sınavına girmenin heyecanını yaşayan Mahmut Çakmakçı, "Üniversite sınavı için geldim. Kızım ile birlikte sınava gireceğim. Çok güzel bir duygu. Herkes görsün. 50 yaşımdayım ve bu yaşımda sınava giriyorum" dedi.

Mahmut Çakmakçı, kızıyla birlikte sınavdan iyi bir puan almayı hedeflediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN,(DHA)

2021-06-27 11:51:00



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