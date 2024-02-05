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        Haberler Gündem Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın hayatını kaybetti

        Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın hayatını kaybetti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:03
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        Şırnak İl Sağlık Müdür hayatını kaybetti
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

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        #Dr. Suat Altın
        #haberler

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