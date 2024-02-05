Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.