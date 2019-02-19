Manisa'da yaşayan Bulgaristan göçmeni Yüleyha Değirmencioğlu (37),2014 yılında safra kanallarının tıkanması rahatsızlığı olan primer sklerozan kolanjit tanısı ile tedavi görmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; rahatsızlığı önceleri sağlığını olumsuz etkilemediği için hamile kalan ve 2018 yılında bir erkek bebek dünyaya getiren Değirmencioğlu, doğumdan yaklaşık 3 ay sonra hastalığının siroza çevirdiğini öğrendi.

Muhasebecilik yapan genç kadının o günden sonra hayatı değişti, hastalığı hızla ilerledi ve çalışamaz hale geldi. Şu anda biri 12, diğeri 1 yaşında iki çocuk annesi olan genç kadın, yaşama tutunabilmek için karaciğer nakli bekliyor.

"KEŞKE 12 DEĞİL DE 18 YAŞINDA OLSAYDIM"

Tedavi olmazsa iki çocuğunun kimsesiz kalacağını söyleyen gözü yaşlı anne, bir an önce naklin gerçekleşmesini istiyor. Annesine hastanede refakatçilik eden 12 yaşındaki Sima Petkova ise, "Keşke 12 değil de 18 yaşında olsaydım da anneme donör olabilseydim. Annemi kaybetmek istemiyorum, herkes anneye ihtiyaç duyar. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN"

Karaciğerin kendini yenileyen bir organ olduğunu belirten Değirmencioğlu, "Kadavradan nakil olmam çok zor, çok fazla sıra var ve hastalığım hızla ilerliyor. Şu anda yataktan kalkamaz hale geldim. Kızım Sima bana yardım ediyor, 1 yaşındaki oğlum Erdem'e ise anneannesi bakıyor. Ben çocuklarımı kimsesiz bırakmak istemiyorum. Benim için değil, şu küçük çocuklar için donör olsunlar. Ne olur sesimizi duyun. B veya 0 kan grubunda pozitif-negatif fark etmeksizin donör olmak isteyenler Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurabilirler. Çocuklarım annesiz büyümesin" diye konuştu.

Aynı zamanda Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'ne üye olan Değirmencioğlu'na dernek üyeleri de destek verdi. Donör olacak kişilere seslenen Dernek Başkan Yardımcısı Dilek Yılmaz, "Donör olmayı düşünen kişilerin duyarlı olması gerekiyor. Biz ailenin durumunu bizzat gördük, gerçekten aciliyeti var. Bir değil üç hayat kurtarılacak, çocuklar yalnız büyümesin" dedi.