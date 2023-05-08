Sırp mafya liderinin öldürülmesi davasında bir sanığa tahliye

DHA

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasa dışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı.

Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, saldırıyı "Kavackı" adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 8 tutuklu sanık, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katılırken; 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ ŞAHISLARDAN BİRİ BEN DEĞİLİM"

Sanık Emircan Sümer sanıkların hiçbirini tanımadığını iddia ederek "Evimin aranmasında şahsıma ait ayakkabı bulundu. Bu delil gösterilerek 8 aydır cezaevindeyim. Ama failin ayakkabı rengiyle farklı bu ayakkabı. Beraatimi talep ediyorum. Görüntülerdeki motosikletli şahıslardan biri ben değilim" dedi.

"TANIMADIĞIM İNSANLARLA İSMİM YAN YANA GEÇİYOR"

Silahlı saldırıya uğrayan Jovan Vukotic'in içinde bulunduğu aracı kullanan tutuklu sanık Emre Karaağaç olayda kendisinin de yaralandığını belirterek şunları söyledi:

"Özgürlüğüm elimden alındı. Silahlı saldırıya uğramama rağmen, 8 aydır tutukluyum. Ağabey-kardeş gibi ilişkimin olduğu kişi hayatını kaybetti. Tanımadığım insanlarla ismim yan yana geçiyor ve bu durum zoruma gidiyor. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Çifte diploma ile mezun olacağım sene böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Motosiklet üzerinde siyah giyimli iki kişi olduğunu gördüm. Ben de silahlı saldırıya uğradığımızı anlayınca direksiyona kapandım. Gaza mı, frene mi basacağımı şaşırdım. Seyir halindeydim.

BUNA RAĞMEN ŞÜPHELİ OLARAK GÖRÜLÜYORUM

Yol boyunca takip edildiğimizi fark etmedim. Zincirlikuyu tarafında giderken birden patlama sesi duydum. Silahlı saldırıya uğradığımızı anlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Kendisine ceketimle tampon yaptım. Kendisiyle konuşmaya başladım. Olayın sonrasında telefonlarımı hiçbir şekilde saklamadım. Aracımın içinde çıkan 3 GPS cihazıyla 4 ay gibi süre takip olduğu söyleniyor. Buna rağmen ben şüpheli olarak görülüyorum. Bunu anlamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

"DELİL KARARTMA AMACIYLA YAPMADIM"

Mahkeme Başkanının, "Neden whatsapp ve signal uygulamaları olay sonrası sildiğini" sorması üzerine, sanık Karaağaç, "Panik olmuştum. Kuzenlerim beni internet uygulamalarından aramasınlar, normalden arasınlar diye düşündüğüm için sildim. Delil karartma amacıyla yapmadım" dedi.

Sanık avukatı da "Biz bu dosyada iki kez mağdur olan tek kişiyiz. Bir yaşam hakkı saldırıya uğramıştır. İkincisi özgürlük hakkı" diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

"BENİM BU DOSYADA YER ALMAM TAMAMEN BİR OYUNDUR"

Tutuksuz sanık Murat Polat da "Savunma yapabilmem için öncelikle suçumun ne olduğunu bilmem gerekir. Adını sanını bilmediğim bir adamı sakladığım ileri sürülüyor. Bir de iddianamede örgüt üyeliği üzerime yazılmış. Ama bununla ilgili bir delil de yok. Tek iddia şirketlerimden bir yöneticimin olayla ilgili uyuşması. Benim bu dosyada yer almam tamamen bir oyundur. Uluslararası bir holdingin sahibiyim. Emniyet, sorguda işlerimle ilgili sorular sordu. Emniyet bana sorguda off the record anlatamayacağım devam eden uluslararası mahkemelerimle ilgili sorular sordu. Bana bu Sırpları sormadı. Sanıklardan Asiye Yüksel ise sağlık turizmiyle ilgilenir. Hiçbir şey saklamaz benden. 8 aydır mağdur oldum. Yurt dışı yasağım yok ama bu konuyla ilgili neden buradayım bilmiyorum. Radoje denilen kişi benim rezidansın karşısında oturuyor" diye konuştu.

9 TUTUKLU SANIK KALDI

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Emre Çakmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine ve iki gün en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Tutuklu sanıklar Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Asiye Yüksel, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Emre Karaağaç, Erdi Ertan, Esat Candan ve Furkan Yeşil'in tutukluluğuna karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç'in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirtildi.

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi.

6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.