Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu: Sırrı Süreyya Önder hastalığı nedir, iyileşti mi, tedavisi devam ediyor mu?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor. Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alındı. Önder'in operasyonu 12 saatte tamamlandı. Hastaneden yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

KIZINA TEPKİ VERDİ

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şunları söyledi:

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konuda açıklama yapmak doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalede iyi bir insan, iyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memleketini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresince bir kez daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza kavuşur.” dedi.