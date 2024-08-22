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        Haberler Gündem Güncel Sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandı | Son dakika haberleri

        Sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın, sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:46
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        Fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandı
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Kalegüney Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ayşe Karadeniz, topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı.

        Birlikte fındık topladıkları yakınları eve gittiklerinde Karadeniz'i göremedi. Bunun üzerine kadını aramaya çıktı.

        Yakınları eve dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını gördü.

        Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #trabzon
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