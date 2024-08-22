Sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın, sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Kalegüney Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ayşe Karadeniz, topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı.
Birlikte fındık topladıkları yakınları eve gittiklerinde Karadeniz'i göremedi. Bunun üzerine kadını aramaya çıktı.
Yakınları eve dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını gördü.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.