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Şişecam'dan ilk çeyrekte 5.7 milyar TL net satış

Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Mart dönemindeki konsolide net satışları 5.7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk üç ayındaki toplam yatırımları 406 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Şişecam'dan ilk çeyrekte 5.7 milyar TL net satış
HABERTURK.COM

Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Mart dönemine finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde şirketin konsolide net satışları 5.7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte 1.25 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 550 bin ton soda ve 1.2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

'SALGINDA PAYDAŞLAR İÇİN DEĞERE YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ocak-Mart 2021 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu 2021 yılının ilk çeyreğinde de Şişecam’ın tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

Kırman, "Yılın ilk çeyreğinde konsolide net satışlarımız 5.7 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

KURULU DÜZCAM KAPASİTESİ 2 MİLYON TONA ÇIKACAK

2020 yılında, uzun dönem stratejilerim ve küresel piyasalardaki hedefleri doğrultusunda birleşme sürecini başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Kırman, "Hemen ardından da geleceğin Şişecam’ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye başladık. Dijital dönüşüm yolculuğumuzu büyük veri kullanımı ile sürdürürken tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Şişecam’ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırman, yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisinde soğuk onarımı tamamlanacak olan 240 bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınması ile Şişecam'ın Türkiye’deki kurulu düzcam üretim kapasitesinin 2 milyon tona ulaşacağını bildirdi.

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