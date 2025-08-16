Şişecam'dan yılın ilk 6 ayında 101 milyar liralık net satış

Şişecam 2025 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şişecam’ın bu dönemdeki konsolide net satışları 101 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye’den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde oldu. İlk altı ayda Şişecam'ın toplam yatırımları 14,6 milyar TL, ihracatı ise 483 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönemde 2,8 milyon ton cam üreten şirket, 2,2 milyon ton soda külü ve 1,9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

2024 yılından itibaren etkisini gösteren küresel makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında da iş dünyasını şekillendirmeye devam ettiğini ifade eden Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, şirketin ilk 6 aylık performansını şöyle değerlendirdi:

REKLAM

“Küresel talepte süregelen durgunluk ve üretim maliyetlerindeki artışlar, sıkı para politikalarının etkileri ile beraber ihracatçı firmaların ve küresel oyuncuların karlılıklarını baskılamaya devam ediyor. Bu koşullar altında Şişecam; sürdürülebilir büyümeyi, karlılığı ve tüm paydaşları için değer yaratma önceliğini muhafaza ederek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Dönemin gereksinimleri çerçevesinde, maliyet kontrolü ve verimliliğin artırılmasına yönelik olarak aldığımız aksiyonların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Bir müddet daha devam etmesini beklediğimiz bu koşullar altında, finansal dayanıklılığımızı artırma yönünde odaklandığımız sadeleşme politikası ve yüksek katma değerli alanlara odaklanma stratejimizi itinayla sürdürüyoruz. Bu yaklaşımın, dönemsel sonuçlarımıza sağladığı katkıların yanı sıra orta-uzun vadede daha da sağlıklı bir Şişecam için önemli bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz.”

VERİMLİLİK ODAĞIMIZI SİSTEMATİK BİR YAPIYA TAŞIDIK Can Yücel, bu dönemde alınan kararların sadece günün koşullarına yanıt verme hedefiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda uzun vadede dayanıklılığı pekiştirme adına da önemli olduğunun altını çizdi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: “Verimlilik odağımızı 2025 yılı itibarıyla daha kapsamlı ve sistematik bir yapıya taşıyarak “Verimlilik Yönetimi Programı” çatısı altında yönetmeye başladık. Nakit akış kapasitemizin ve sağlıklı bilanço yapımızın korunması önceliği doğrultusunda maliyet kalemlerinde tasarruf ve sadeleşme adımları ile gelir yaratan, yüksek katma değer sunan alanlara ve varlıklarımıza odaklanmaya yılın kalan yarısında da devam edeceğiz. Ayrıca pazara gidiş stratejilerimizi, fiyatlandırma politikalarımızı ve müşteri ilişkilerimizi Şişecam’ın ana stratejilerine uygun şekilde güncelleyerek, değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkili yanıt vermek üzere iş planlarımızı ve organizasyonumuzu gözden geçiriyoruz. Şişecam kaynakları ve kapasitesinin; hızla değişen, çok farklı risklerle karşı karşıya kalınması sonucunu doğuran güncel faaliyet ortamında, doğru portföylere özgülenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda üretim süreçlerinde sağlanan verimlilik artışları, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı şirketimizin kârlılığına katkı sağlarken, Avrupa pazarı başta olmak üzere sağlanan fiyat iyileşmelerinin de katkısı ile daha iyi finansal sonuçlara ulaşabildiğimizi görüyoruz.”

REKLAM Şişecam’ın fırın soğuk tamirlerini, idame yatırımlarını ve yeni kapasitelerini yeni bir bakış açısı ile planlayarak faaliyet verimliliğinde daha iyi seviyeleri hedeflediğini belirten Can Yücel açıklamasına şöyle devam etti: “Mimari camlar alanında Avrupa’daki kapasitemizi yeniden yapılandırarak kapasitenin pazar koşullarına göre esnek yönetilmesi prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz. Şubat 2025’te Kuzey İtalya’daki düz cam üretim tesisimizin soğuk tamirini öne çekme kararı almıştık. Bu kararla birlikte üretim, satış ve stok dengesini daha verimli yönetirken, maliyet optimizasyonu da sağladık. Diğer tesislerimizin kapasite doluluk oranlarındaki artış ile oluşan maliyet avantajları ve miktarsal iyileşmeler, Avrupa düz cam faaliyetlerimizi olumlu etkiliyor. Avrupa pazarındaki toparlanmayla birlikte 2026’da devreye alacağımız Bulgaristan, Türkiye ve İtalya kaplama hatlarımızın da etkisiyle katma değerli ürün satış hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan Tarsus’ta inşası devam eden düz cam tesisimizi 2026’nın ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Tarsus’taki buzlu cam fırınımız ve enerji camı işleme hatlarımızın ise planlanandan bir miktar daha önce; pazardaki talebi karşılayacak ve ülkemiz cari dengesine katkı sunacak şekilde, 2025’in son çeyreği itibarıyla üretime başlamasını hedefliyoruz. Ekonomimizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmanın yanı sıra Türkiye’nin enerji camı ithalatını azaltarak ihracat potansiyeline katkı sağlayacak bu projemiz stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

DAHA ENTEGRE VE YALIN YAPILAR OLUŞTURUYORUZ Şişecam’ın bazı üretim faaliyetlerinde yer değişikliği ve taşıma gibi stratejik adımlar da attığını ifade eden Can Yücel bu kararları şöyle açıkladı: “Uzun yıllar Denizli’de sürdürdüğümüz cam ev eşyası el imalatı üretimini, Kırklareli’ne taşıyarak daha modern, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek adına önemli bir adım attık. Modernize edilen Kırklareli fabrikasında, geleneksel cam ustalığını çağdaş üretim sistemleriyle destekleyerek kalitemizi ve sanatımızı gururla sonraki nesillere aktaracağız. El imalatı üretiminin ekonomik değerini de bir üst seviyeye taşıyacak bu tesisimizin özel bir yere sahip olacağını ve Kırklareli cam ev eşyası fabrikamızın aralık ayında üretime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 'AVRUPA’DAKİ ENKAPSÜLASYON TESİSLERİMİZİ SLOVAKYA’DA KONSOLİDE EDİYORUZ' Şişecam’ın önemli bir uzmanlık alanı olan ve marka değerimizi pekiştiren otomotiv camları üretiminde Avrupa yapılanmamızı optimize etmek yönünde önemli adımlar attık. Almanya ve Macaristan’daki enkapsülasyon tesislerimizi Slovakya tesisinde konsolide ederek; üretimde sadeleşme, verimlilik artışı ve tedarik zinciri etkinliğinde önemli kazanımlar sağladık. Ayrıca, Avrupa cam ambalaj pazarında artan talebi karşılamak ve üretim altyapımızı geliştirmek amacıyla yatırım planlarımıza dahil ettiğimiz Macaristan’ın Kaposvar şehrindeki yıllık yaklaşık brüt 396 bin ton kapasiteli iki fırınlı cam ambalaj üretim tesisimizin tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız da planlarımız çerçevesinde aksamadan devam ediyor. Tesisimizi pazar koşullarını göz önünde bulundurarak, 2026 yılının başından itibaren kademeli şekilde devreye almayı planlıyoruz.