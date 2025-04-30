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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam yönetiminde değişiklik - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam yönetiminde değişiklik

        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Can Yücel oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:14
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        Şişecam yönetiminde değişiklik
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        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin 30 Nisan 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici’nin yerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel’in Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

        CAN YÜCEL KİMDİR?

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yücel, çalışma hayatına İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

        2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında Proje Finansmanlarından sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yücel, 2020 yılında Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirildi.

        26 Ağustos 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yücel, aynı yıl Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

        3 Ocak 2022 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

        İyi derecede İngilizce bilen Yücel, evli ve bir çocuk babasıdır.

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