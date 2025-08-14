Şişecam’dan ‘Geleceğe İlerleyen Kadınlar’ projesi: 7 Eylül son başvuru

Kurulduğu günden bu yana üretimden Ar-Ge’ye, satış-pazarlamadan bilgi teknolojilerine kadar her alanda kadınların iş hayatında var olmasını destekleyen Şişecam, ilerlemesinin 90’ıncı yılını, toplumsal gelişime katkı sunacak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutluyor.

90. yılında, genç kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen “Geleceğe İlerleyen Kadınlar” programını hayata geçiren Şişecam, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği 9 ilde yaşayan 900 genç kadının bireysel ve mesleki gelişim yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor. Turkishe iş birliği ile hayata geçirilen ve teknoloji, inovasyon ve liderlik ekseninde şekillenen programın başvuruları 7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

İLHAM VEREN BİR GELİŞİM YOLCULUĞU

İstanbul, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Bursa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir ve Denizli’de yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların başvurabileceği “Geleceğe İlerleyen Kadınlar” programında katılımcıları; STEM ve yapay zekâ eğitimlerinden öz farkındalık atölyelerine, mentorluk ve rol model buluşmalarından proje geliştirme maratonlarına kadar uzanan kapsamlı bir gelişim yolculuğu bekliyor. Program boyunca, Şişecam liderleri ve alanında uzman isimler genç kadınlara yol gösterecek; onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olacak.