Polisin üzerine sürdü! Binada yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şişli'de denetimden kaçan sürücü polislerin üzerine sürdü, binada yakalandı
ABONE OL

Şişli'de denetimden kaçan sürücü polislerin üzerine sürdü, binada yakalandı

Valikonağı Caddesi'nde önceki gün polis kovalamacası yaşandı. Çevirmeye yakalanan sürücü, polislerin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polislerin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü takibin sonucu bir binada yakalandı. Şüphelinin ehliyetsiz olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi

Son dakika: Şişli'de denetimden kaçan sürücü polislerin üzerine sürdü, binada yakalandı
Polisin üzerine sürdü! Binada yakalandı
0:00 / 0:00

Şişli'de denetim yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Ekiplerin, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, Beyoğlu'nda girdiği binada yakalandı. Sürücünün kaçma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde trafik kontrolünde durmayan sürücünün aracını trafik polisinin üzerine sürerek kaçması yer alıyor.

Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre, olay, Şişli Valikonağı Caddesi'nde 15 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti. Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü.

Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı.

Bir binaya girerek saklanan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

POLİSİN UYGULAMASINDAN KAÇMIŞ

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN İNEREK KAÇTI

Şüphelinin araçtan inerek yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ara sokağa giren sürücünün araçtan inerek kaçması görülüyor. Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Trafik kontrolünde durmayan sürücünün aracını trafik polisinin üzerine sürerek kaçması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, trafik kontrolü yapan trafik ekipleri bir aracı durdurdu. Aracından inmeyen sürücü, otomobilini önündeki trafik polisinin üzerine sürerek hızla olay yerinden kaçtı. Ezilme tehlikesi geçiren trafik polisi ise kaçan aracın peşinden koştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sedat Peker adına açıklama yapan Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası
GÜNDEM Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası
Son dakika haberi: Adana'da kanlı tartışma! Babası öldürdü! - Güncel Haberler
GÜNDEM Kanlı tartışma! Babası öldürdü!
Son dakika haberler: O anlar kamerada! Katilini terlikle kovaladı! - Adana haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Katilini terlikle kovaladı!
Yarın Toplu Taşıma Ücretsiz mi? (KPSS günü) 18 Eylül'de İETT, Metro, Metrobüs, Otobüsler Ücretsiz Olacak mı?
GÜNDEM Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? (KPSS günü)
Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su arıtma filtresi geliştirdi
GÜNDEM Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu Özal ve Menderes'in mezarlarını ziyaret etti
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in mezarlarına ...
KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?
GÜNDEM KPSS’de kalem ve silgi veriliyor mu? Su götürmek ...
Son dakika haberler: İstanbul Sancaktepe’de "Halı" cinayetinde işte zanlının savunması!
GÜNDEM "Halı" cinayetinde işte zanlının savunması!
Son dakika haberleri: Kafa atıp göğsünden bıçakladı! Bursa’da metroda dehşet!
GÜNDEM Kafa atıp göğsünden bıçakladı! Metroda dehşet!
Şişli'de rehine krizi! Annesini bıçakla rehin aldı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Şişli'de rehine krizi! Annesini bıçakla rehin aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.