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HaberlerGündem3. SayfaŞişli'de hemşirenin rehin alınma görüntüleri ortaya çıktı
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Şişli'de rehin alınan hemşire böyle kurtarıldı

Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşirenin kurtarılma anına dair görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanan polis gösterdiği refleksle hayat kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı...Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberi...

Şişli'de hemşirenin rehin alınma görüntüleri ortaya çıktı
Hayat kurtaran refleks!
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İstanbul'da bir tıp merkezinde görev yapan hemşire, bir kişi tarafından bıçakla rehin alınmış ve Polis operasyon düzenleyerek hemşireyi kurtarmıştı. O ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, üç yıla yakındır tehdit edilen hemşire, kardeşinin eski erkek arkadaşı tarafından Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki bir tıp merkezin de rehin almış ve uzun süren bir diyaloğun ardından etkisiz hale getirilmişti.

GÖRÜNTÜLER NEFESLERİ KESTİ

Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi bıçakla rehin alan saldırganın etkisiz hale getiriliş kayıtları adeta nefesleri kesti. Hemşirenin bulunduğu yeri öğrenen Ramazan K. cebinden çıkardığı bıçağı rehinenin boğazına dayadı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen özel harekat polisleri başarılı bir operasyonla hemşireyi kurtardı.

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Hemşirenin boğazına bıçağı dayayan saldırgan korku dolu anlar yaşattı. Polislerle bir süre diyalog yaşayan saldırganın kararlı olduğu gözüktü.

VE HAYAT KURTARAN REFLEKS

Ramazan K.'yı ikna etmek onunla bir süre konuşan polis memuru, saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanarak üzerine kapandı. Diğer polislerin de müdahale ettiği olayda saldırgan etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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