        Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Şişli’de zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

        Şişli'de D-100 Karayolu'nda otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 03:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 03:43
        Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
        Kaza, saat 00.00 saatlerinde D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi.

        Ankara istikametine seyir halinde olan minibüs, hafif ticari araç ve otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan şeritler yeniden trafiğe açıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

