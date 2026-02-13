Canlı
        Sitare Akbaş'tan aşk itirafı: Dostluğumuzu riske attık

        Sitare Akbaş'tan aşk itirafı

        2025'in Ağustos ayında 14 yıllık dostu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturan oyuncu Sitare Akbaş, eşiyle dostluktan evliliğe uzanan aşk hikâyesini ilk kez "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:20
        Aşk itirafı
        Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Sitare Akbaş ile eşi Cengiz Orhonlu'yu ağırladı. Akbaş ve Orhonlu çifti, dostluktan evliliğe dönüşen aşklarının hikâyesini ilk kez anlattı.

        Oyuncu Sitare Akbaş, 3 Ağustos 2025'te Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturmuştu. Programda konuşan Akbaş, evliliklerinin temelinde yıllara dayanan güçlü bir arkadaşlık olduğunu vurguladı.

        "HİÇBİR AŞKI ONUN DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEM"

        Yıllar önce aynı projede partner olarak rol aldıklarını belirten Sitare Akbaş, o dönemi şöyle anlattı: "Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, ABD'ye gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik."

        REKLAM

        Duyguların bir anda değil, zamanla ortaya çıktığını söyleyen Sitare Akbaş, sürecin kendisi için ne kadar riskli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."

        Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu'nun duygularını uzun süre sessizce yaşadığını da esprili bir dille anlattı. Akbaş; "Cengiz, çok sustu. Ben ona 'Çok susuyorsun ama ben seni duyuyorum artık bir şey söylemen lâzım' dedim. O da 'Madem duyuyorsun neden bir şey söylemem lâzım?' dedi" ifadelerini kullandı.

        "SEVGİLİ OLMADAN EVLENDİK"

        Yakın çevrelerinin bu ilişkiye verdiği tepkinin şaşkınlık olduğunu belirten Sitare Akbaş, sürecin hızına dikkat çekerek "Yakın çevremize 'Biz âşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu" dedi. Cengiz Orhonlu ise duygularını, "Bir his geldi, bir hâl geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu" sözleriyle ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

        Ünlü oyuncu Nursel Köse, Ani Harabeleri'ne isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi

        #Sitare Akbaş
        #cengiz orhonlu
        #Aslı Şafakla işin aslı
