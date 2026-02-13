Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Sitare Akbaş ile eşi Cengiz Orhonlu'yu ağırladı. Akbaş ve Orhonlu çifti, dostluktan evliliğe dönüşen aşklarının hikâyesini ilk kez anlattı.

Oyuncu Sitare Akbaş, 3 Ağustos 2025'te Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturmuştu. Programda konuşan Akbaş, evliliklerinin temelinde yıllara dayanan güçlü bir arkadaşlık olduğunu vurguladı.

"HİÇBİR AŞKI ONUN DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEM"

Yıllar önce aynı projede partner olarak rol aldıklarını belirten Sitare Akbaş, o dönemi şöyle anlattı: "Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, ABD'ye gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik."

Duyguların bir anda değil, zamanla ortaya çıktığını söyleyen Sitare Akbaş, sürecin kendisi için ne kadar riskli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."

Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu'nun duygularını uzun süre sessizce yaşadığını da esprili bir dille anlattı. Akbaş; "Cengiz, çok sustu. Ben ona 'Çok susuyorsun ama ben seni duyuyorum artık bir şey söylemen lâzım' dedim. O da 'Madem duyuyorsun neden bir şey söylemem lâzım?' dedi" ifadelerini kullandı.