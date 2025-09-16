1970'li yıllara kadar yolun tek şerit olduğunu söyleyen Uslu, "Mezar yolun soluna kalıyordu. Buradaki bahçe sahibi hayır olarak bıraktı. Bu şekilde mezar, yolun ortasında kaldı. Eskiden burada yol, mezarın sağından geçiyordu. 1978 yılında bahçe sahibi yol yapılması için arsasından hibe etti. Hacı Dayı yol verince ve buradan da yol verilince mezar ortada kaldı" diye konuştu.