Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor.