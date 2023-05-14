Sivas Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sivas Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Sivas başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Sivas seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 88.77 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:52 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.8 oldu.
Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 249.473 oyla yüzde 69.77 - Kemal Kılıçdaroğlu: 85.199 oyla yüzde 23.83 - Sinan Oğan: 21.866 oyla yüzde 6.11 - Muharrem İnce: 1.052 oyla yüzde 0.29 oy aldı.
Sivas 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 85.199 oyla yüzde 23.83
Sinan Oğan: 21.866 oyla yüzde 6.11
Muharrem İnce: 1.052 oyla yüzde 0.29
Sivas Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.38 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:52 itibarıyla yüzde 87 oranında açıldı.
2023 Sivas milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 250.866 oyla yüzde 72.44 - Millet İttifakı: 79.580 oyla yüzde 22.98 - Ata İttifakı: 5.874 oyla yüzde 1.7 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.662 oyla yüzde 0.77 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 334 oyla yüzde 0.09
aldı.
Saat 21:52 itibarıyla 2023 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 250.866 oyla yüzde 72.44
Millet İttifakı: 79.580 oyla yüzde 22.98
Ata İttifakı: 5.874 oyla yüzde 1.7
Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.662 oyla yüzde 0.77
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 334 oyla yüzde 0.09
AK Parti: 141.439 oyla yüzde 40.84
MHP: 62.921 oyla yüzde 18.17
CHP: 54.322 oyla yüzde 15.69
BBP: 34.619 oyla yüzde 10.00
İYİ Parti: 25.258 oyla yüzde 7.29
YENİDEN REFAH: 11.887 oyla yüzde 3.43
ZP: 5.874 oyla yüzde 1.70
MEMLEKET: 1.712 oyla yüzde 0.49
YEŞİL SOL: 1.524 oyla yüzde 0.44
TİP: 1.138 oyla yüzde 0.33
MİLLİYOL: 748 oyla yüzde 0.22
GBP: 239 oyla yüzde 0.07
HAKPAR: 204 oyla yüzde 0.06
MP: 190 oyla yüzde 0.05
TKP: 185 oyla yüzde 0.05
HKP: 120 oyla yüzde 0.03
SOL PARTI: 103 oyla yüzde 0.03
YP: 49 oyla yüzde 0.01
TKH: 46 oyla yüzde 0.01
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
AP: 0 oyla yüzde 0.00
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