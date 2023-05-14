Sivas Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sivas Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Sivas başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Sivas seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.77 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:52 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.8 oldu. Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 249.473 oyla yüzde 69.77 - Kemal Kılıçdaroğlu: 85.199 oyla yüzde 23.83 - Sinan Oğan: 21.866 oyla yüzde 6.11 - Muharrem İnce: 1.052 oyla yüzde 0.29 oy aldı.



Sivas 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Sivas Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.38 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:52 itibarıyla yüzde 87 oranında açıldı. 2023 Sivas milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 250.866 oyla yüzde 72.44 - Millet İttifakı: 79.580 oyla yüzde 22.98 - Ata İttifakı: 5.874 oyla yüzde 1.7 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.662 oyla yüzde 0.77 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 334 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:52 itibarıyla 2023 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

