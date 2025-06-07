Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı.

KENEYİ KENDİSİ ÇIKARTTI Yavaz Vural, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı. DHA'daki habere göre keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.

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