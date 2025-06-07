İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
Sivas'ta, hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Yavuz Vural, kene ısırmasıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, on günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Keneden ölenlerin sayısı sadece Sivas'ta 5'e çıktı
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı.
KENEYİ KENDİSİ ÇIKARTTIYavaz Vural, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.
DHA'daki habere göre keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.
SİVAS'TA 5'İNCİ CAN KAYBI
Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
ACI ÜZERİNE ACI GELDİ
Öte yandan 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.