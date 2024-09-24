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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (2)

        'BİRLİKTEHAREKET ETMEMİZ GEREKİR'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sivas Valiliği ziyaretinin ardından 'Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalar' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:15
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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (2)
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        'BİRLİKTEHAREKET ETMEMİZ GEREKİR'

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sivas Valiliği ziyaretinin ardından 'Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalar' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, ülke olarak güçlü olmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Birlik halinde üretmemiz ve çalışmamız lazım. Her bir ferdin kendisini daha çok üreteceği, bu medeniyete ne katacağını hesap etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü, bugün Birleşmiş Milletler'de her liderin söyleyemeyeceği bir sözdür. O bizim için esasında sadece bir lider değil, medeniyetimizin yeniden ayağa kalması için bir semboldür. Hepimiz farklı fikirden de zikirden de olsak birlikte hareket etmemiz gerekir. Bugün birbirimizin ayrıştırıcı taraflarını değil, farklılıklarını değil, onları birleştirerek zenginliklerle kuvvetli hale getirerek birlikte hareket etmemizin zamanıdır. O nedenle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmamız lazım" dedi.

        'TÜRKİYE ÇOK İYİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR'

        Dünyada Türkiye olarak sağlıkta en iyi hizmeti sunduklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Covid ve depremde gördük ki hem insan gücü hem de altyapı olarak Türkiye esasında çok iyi bir sağlık hizmeti sunuyor. Türkiye sağlık konusunda son 20 senede Cumhurbaşkanımızın desteği ile inanılmaz işler yaptı. Düşünün ki şu anda Türkiye'de bütün hastanelerde tek kişilik ve çift kişilik, özellikli yatak oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. 2002 yılında sağlıkta senede sadece 2 hizmet alan vatandaşımız, bugün yılda 11,7 kez sağlık hizmetine ulaşır vaziyettedir. Bunların hepsi, ücretsiz ve sosyal güvence kapsamındadır. Bugün en büyük teknolojisinden en yeni ameliyat tekniğine kadar hepsini üretebilen, yapabilen bir sağlık sistemi ve insan gücümüz var. Bu sağlık hizmetlerini, daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

        Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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