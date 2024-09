Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda (2)

'BENŞEHİT OLACAĞIM DERDİ'

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğenini değil, ciğerini kaybettiğini söyledi. Yeğeni Şeyda'nın küçük yaşlardan beri polis olmayı çok istediğini anlatan Yaman, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine, bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki, şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi" diye konuştu.

Yaman, Yılmaz'ın işini severek yaptığını belirten Yaman, en son 1 hafta önce görüştüğünü ifade ederek, "Kedime iyi bak, onu alacağım' dedi. Dün sabah izin alıp, onu almak için gelecekti" dedi.