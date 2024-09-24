Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda (2)

        'BENŞEHİT OLACAĞIM DERDİ'Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğenini değil, ciğerini kaybettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'BENŞEHİT OLACAĞIM DERDİ'

        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğenini değil, ciğerini kaybettiğini söyledi. Yeğeni Şeyda'nın küçük yaşlardan beri polis olmayı çok istediğini anlatan Yaman, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine, bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki, şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi" diye konuştu.

        Yaman, Yılmaz'ın işini severek yaptığını belirten Yaman, en son 1 hafta önce görüştüğünü ifade ederek, "Kedime iyi bak, onu alacağım' dedi. Dün sabah izin alıp, onu almak için gelecekti" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, dayısına şehit olmak istediğini söylemiş
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, dayısına şehit olmak istediğini söylemiş
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu...
        Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda
        Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda
        Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (2)
        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (2)
        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye çabalıyoruz
        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye çabalıyoruz