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        Şehit polis memuru Şeyda'nın eşi: Eşim olduğunu duyunca başımdan kaynar sular döküldü (2)

        'KALBİMİZİNÜSTÜNDE AL BAYRAĞIMIZ VAR'Şehit Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, taziyeye gelenleri üniformasıyla karşılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:50
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        Şehit polis memuru Şeyda'nın eşi: Eşim olduğunu duyunca başımdan kaynar sular döküldü (2)
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        'KALBİMİZİNÜSTÜNDE AL BAYRAĞIMIZ VAR'

        Şehit Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, taziyeye gelenleri üniformasıyla karşılıyor. Diğer kentlerden gelen şehit yakınlarının taziye ziyareti sırasında konuşan Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Aslında söyleyecek ve konuşacak çok şeyimiz var. Devletimizin gereğini yapacağından şüphem tam. Büyük Türk milletine çok teşekkür ederim. En başından beri arayarak, mesaj atarak, yanıma gelerek bana destek olup, güç verdiler. Gelen herkesin sorduğu ‘Bizden bir isteğin var mı?’ oldu. Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin isimlerini her zaman hatırlayalım" dedi.

        Üzerindeki üniformasını olayın yaşandığı ilk günden beri çıkarmadığını belirten Yılmaz, "Eşimin tabutu al bayrağa sarılı bir şekilde geldi. Biz öyle geldik buraya. Bizim üniformamızda, kalbimizin üstünde al bayrağımız var. Ben de bunu kalbimizde yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

        'MİLLETİMİZ ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKTI'

        Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise "Şehit ailemiz ilk günden beri yalnız bırakılmadı. Çankırı’dan gelen 85 yaşında şehit ağabeyimiz duyduğundan beri ağladığını söyledi. Bazıları 450 kilometrelik yoldan gelerek Semih kardeşimizi ziyarete geldiler. Milletimiz şehidimize sahip çıktı. Semih kardeşimizde dik duruşuyla bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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