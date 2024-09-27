Sivasspor - Başakşehir: 1-2

STAT:4 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk.76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Azizbek), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç), Koita

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Onur Ergün, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Kemen, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)

GOLLER: Dk. 82 Menig (Sivasspor), Dk. 43 ve Dk. 49 Figueiredo (Başakşehir)

Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

‘ŞEYDA YILMAZ VE HİKMET KASAP UNUTULMADI’

Maçın hakemleri ve her iki takım oyuncuları sahaya, İstanbul'daki saldırıda şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı anmak için 'Şahadetin kutlu olsun şehidim Şeyda Yılmaz' yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesinde de Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz ile kısa süre önce hayatını kaybeden Sivasspor'un eski futbolcularından Hikmet Kasap için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.