Sivasspor kuvvet çalıştı

SİVASSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, günü çift antrenman ile tamamlayacak. Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.