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        45 yıl önce içme suyu hattı için yerleştirilen borular, belediye önünde sergileniyor

        SİVAS'ta45 yıl önce altyapı çalışmalarında içme suyu hattı için yerleştirilen çelik borular, belediye tarafından yenileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:35
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        45 yıl önce içme suyu hattı için yerleştirilen borular, belediye önünde sergileniyor
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        SİVAS'ta45 yıl önce altyapı çalışmalarında içme suyu hattı için yerleştirilen çelik borular, belediye tarafından yenileniyor. Uzun yıllar değiştirilmeyen ve yıpranan borular da çıkarıldıktan sonra Sivas Belediyesi'nin önünde sergilenmeye başladı.

        Sivas Belediyesi, kentte son yıllarda yaşanan kayıp-kaçak ve su sorununun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; kentte 45 yıl önce altyapı çalışmalarında belediye tarafından içme suyu hattı olarak yerleştirilen çelik borular yenileniyor. İl merkezi genelinde yaklaşık 10 bin metreyi geçen hattın 1450 metresi yeni borular ile değiştirildi. Çıkarılan borular ekipler tarafından vatandaşların görebilmesi için Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binası önüne getirilerek sergileniyor.

        'ÇELİK BORULARIN DELİK DEŞİK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, doğru su yönetimi politikası kapsamında ilk olarak çelik boruları yenilemeye başladıklarını belirterek, "2024 yılı içerisinde Yüceyurt Mahallesi'nden başlayıp, Hayri Sığırcı Caddesi'ne kadar uzanan bölge içerisinde yaklaşık 1450 metre uzunluğundaki çelik hattın değişimini sağladık. Değişim yaptıktan sonra çelik boru hatlarında vatandaşların da görmesi açısından hangi hatları değiştirdik, bununla ilgili de çelik boruları aldık ve burada sergiledik. Şu anda belediyemizin önünde sergiliyoruz. Çelik boruların delik deşik olduğunu görüyoruz. Çelik boruların üzerinde çok sayıda yama olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 45 yıl önce içerisi paslanmasın diye zifte benzer bir malzeme ile kapladıklarını da görüyoruz. İçerisindeki malzeme sağlık açısından uygun değil" dedi.

        'HATLARA KESİNLİKLE MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM'

        Adem Uzun, "Zaman içerisinde çelik boruların basınçtan dolayı eğildiğini de tespit ettik. Biliyoruz ki hatlarda çok ciddi anlamda kayıp ve kaçaklar var. Bizim bu kayıp ve kaçaklarla ciddi anlamda mücadele etmemiz lazım. Bunun içinde hatlara kesinlikle müdahale edilmesi lazım. Şu an yaklaşık 10 bin metre civarında çelik boru değişim alanı kaldı. Önümüzdeki sene içerisinde il merkezindeki birçok alanın çelik borularını değiştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 4,5 yıllık süre içerisinde şehrimizdeki bu çelik boru hatlarına ciddi anlamda girip hem kayıp kaçağı önlemeyi hem de bu sağlıksız olan çelik boruları değiştirerek, daha sağlıklı, daha modern boruları döşeyerek, şehrimizdeki vatandaşlarımızın sağlıklı su almasını gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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