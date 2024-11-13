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        Yolcu otobüsünde 'Zanka' ile arama; 10 kilo skunk ele geçirildi

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:15
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        Yolcu otobüsünde 'Zanka' ile arama; 10 kilo skunk ele geçirildi
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yazyurdu mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile arama yapan ekipler, yolculardan H.K.'ye (50) ait çantadaki bidonlarda 10 kilo 244 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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