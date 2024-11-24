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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (4)

        SİVAS'TAYARIN OKULLAR TATİLSivas'ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:55
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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (4)
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        SİVAS’TAYARIN OKULLAR TATİL

        Sivas’ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Sevgili öğrenciler. Bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü 1 (Bir) süre ile eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi tatiller” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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