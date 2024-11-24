Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (4)
SİVAS'TAYARIN OKULLAR TATİLSivas'ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
SİVAS’TAYARIN OKULLAR TATİL
Sivas’ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Sevgili öğrenciler. Bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü 1 (Bir) süre ile eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi tatiller” ifadelerine yer verdi.
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