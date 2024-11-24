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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (5)

        650KOYUN KURTARILDISivas'ın Altınyayla ilçesi, Deliktaş beldesi Serinyayla Mahallesi'nde yaşayan Beyzade Özkan'a ait 650 koyun çoban ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazide mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:10
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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (5)
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        650KOYUN KURTARILDI

        Sivas'ın Altınyayla ilçesi, Deliktaş beldesi Serinyayla Mahallesi'nde yaşayan Beyzade Özkan’a ait 650 koyun çoban ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazide mahsur kaldı. Çoban ve sürü köye dönmeyince Özkan durumu belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte çobanı ve sürüyü kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 650 koyunun bulunduğu sürü yolun açılmasıyla kurtarıldı. Koyunlar belediyeye ait garaja konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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