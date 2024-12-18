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        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105'inci yıl dönümünde tören düzenlendi

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi döneminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kaldığı kentten ayrılışı, 105'inci yıl dönümünde, temsili olarak canlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:45
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        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105'inci yıl dönümünde tören düzenlendi
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi döneminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 108 gün kaldığı kentten ayrılışı, 105'inci yıl dönümünde, temsili olarak canlandırıldı.

        Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda Milli Mücadele, kongre süreci ve Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı anlatıldı. Program daha sonra 4 Eylül 1919’daki Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bugünkü Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti. Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı. Daha sonra oyuncu, o dönemlerden bir araca binip, halkı selamlayarak Ankara'ya doğru hareket etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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