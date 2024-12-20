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        Sivas'ta yoğun sis

        SİVAS'tasabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:45
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        Sivas'ta yoğun sis
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        SİVAS'tasabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Sis nedeniyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Eğri Köprü civarında sis tabakasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Soğuk hava nedeniyle de ağaçlar ve bitkiler üzerinde kırağı tabakaları oluştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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