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        Akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören

        SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya (50), akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:55
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        Akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören
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        SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya (50), akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Ulukaya'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e gönderildi.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 1 çocuk annesi Hatice Saraç Ulukaya, 13 Ocak'ta rahatsızlanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Ulukaya, tedavi altına alındı. Ulukaya dün hastanede hayatını kaybetti.

        Ulukaya için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulukaya'nın yakınları ve meslektaşları katıldı. Öz geçmişi okunan Ulukaya'nın cenazesi yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.

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