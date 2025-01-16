Akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören

Ulukaya için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulukaya'nın yakınları ve meslektaşları katıldı. Öz geçmişi okunan Ulukaya'nın cenazesi yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.

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