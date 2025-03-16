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        Türkmen çoban ahırda ölü bulundu

        SİVAS'ta bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev (63) ahırda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:10
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        Türkmen çoban ahırda ölü bulundu
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        SİVAS'ta bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev (63) ahırda ölü bulundu.

        Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi Hızmalı Caddesi’ndeki bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den dün akşamdan beri haber alınamayınca çiftlik sahipleri bölgeye geldi. Saat 13.00 sıralarında çiftlikteki ahırda Hojambardiyev hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çiftliğe sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hojambardiyev’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        İkramjan Hojambardiyev’in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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