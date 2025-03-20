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        Sivas'ta 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:40
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        Sivas'ta 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Suşehri ilçesi yakınlarında meydana geldi. Serdal Demircan yönetimindeki 60 BD 910 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyere ardından da sollamaya çalıştığı İbrahim Kurt idaresindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada sürücülerden Serdal Demircan ile 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsünde bulunan yolcular Arif Akgül, Hüseyin Yılmaz, Taha Ata, Erdem Alan ve Ali Akarsu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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