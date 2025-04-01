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        Rögara düşen yavru ördeği itfaiye kurtardı

        SİVAS'tarögara düşen ördek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:40
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        Rögara düşen yavru ördeği itfaiye kurtardı
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        SİVAS'tarögara düşen ördek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kızılırmak Mahallesi küme evler mevkisindeki rögarda kuş sesi geldiği duyulunca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üzeri asfalt ile kaplanan çukuru açtığında içinde yavru bir ördek olduğunu fark etti. Ördek yavrusu hayvan yakalamada kullanılan ağ ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru ördeğin tekrar rögara yönelmesini engelleyen itfaiye personeli 'Bir daha oraya gitme ha' diyerek hayvanın yönünü değiştirdi. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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