Rögara düşen yavru ördeği itfaiye kurtardı

SİVAS'tarögara düşen ördek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızılırmak Mahallesi küme evler mevkisindeki rögarda kuş sesi geldiği duyulunca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üzeri asfalt ile kaplanan çukuru açtığında içinde yavru bir ördek olduğunu fark etti. Ördek yavrusu hayvan yakalamada kullanılan ağ ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru ördeğin tekrar rögara yönelmesini engelleyen itfaiye personeli 'Bir daha oraya gitme ha' diyerek hayvanın yönünü değiştirdi. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.