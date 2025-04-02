Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan'a giden 24 EE 062 plakalı Başak Turizm'in yolcu otobüsü, sürücüsü E.C.'nin kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunanlardan 2 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı, Zara ve Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilip, tedaviye alındı.

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