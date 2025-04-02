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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 07:55 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:00
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan'a giden 24 EE 062 plakalı Başak Turizm'in yolcu otobüsü, sürücüsü E.C.'nin kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunanlardan 2 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı, Zara ve Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilip, tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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