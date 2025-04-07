Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SİVAS'ta halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Nisan'da Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Han yönetimindeki 58 H 0249 plakalı halk otobüsü ile Fatma Neşe Çelikten yönetimindeki 58 AFE 694 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip sürüsü Çelikten ile halk otobüsünde yolculuk yapan Kasım Kale ve Fatma Küçükşahin yaralandı. Araçta sıkışan Fatma Neşe Çelikten, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bu arada kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsü ile cipin çarpıştığı ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.