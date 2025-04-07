Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        SİVAS'ta halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL

        SİVAS'ta halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 3 Nisan'da Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Han yönetimindeki 58 H 0249 plakalı halk otobüsü ile Fatma Neşe Çelikten yönetimindeki 58 AFE 694 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip sürüsü Çelikten ile halk otobüsünde yolculuk yapan Kasım Kale ve Fatma Küçükşahin yaralandı. Araçta sıkışan Fatma Neşe Çelikten, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Bu arada kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsü ile cipin çarpıştığı ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çe...
        Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çe...
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
        Sivas Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
        Sivas Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı
        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi
        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi