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        Nadir görülen puhu, Sivas'ta fotoğraflandı

        YABAN hayatı fotoğrafçıları Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:55
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        Nadir görülen puhu, Sivas'ta fotoğraflandı
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        YABAN hayatı fotoğrafçıları Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan tarafından Avrupa'nın en büyük baykuş türü olan puhu, Sivas'ta fotoğraflandı.

        Türkiye'nin önemli yaban hayatı fotoğrafçılarından Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan, Sivas'ta Avrupa'nın en büyük baykuşu özelliğine sahip ve nadir görülebilen bir tür olan puhu görüntüledi. Dr. Türkoğlu, özellikle kayalık yamaçlar ve dağlık arazilerde yaşayan bu baykuşu doğal ortamında gözlemlemenin fazlasıyla zor olduğuna işaret ederek, “Nadiren açık alanlarda tünerken görülebilirler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve uzun uğraşlar sonucu türün adeta portresini çekebildik. Puhu, dünyadaki en büyük baykuş türlerinden biridir. Aynı zamanda Avrasya'da çok geniş dağılım alanına sahip. Kanat açıklığı 188 santim, kütlesi 4 kilo seviyesine erişebilmektedir. Cüssesi nedeniyle İngilizce kartal baykuşu diye isimlendiriliyor. Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmaktadır. Fırsat buldukça sürüngenleri ve diğer kuşları bile avlayabilmektedir" diye konuştu.

        Bu fotoğrafların, doğal yaşamın korunması için yapılan farkındalık çalışmalarını desteklemekte büyük rol oynadığına da dikkati çeken Dr. Türkoğlu, “Puhu baykuşunun görüntülenmesi hem bilimsel araştırmalar hem de koruma çabaları açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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