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        Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

        SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:58
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        Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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        SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın’dan Ağrı istikametine giden Cumali Gençdal idaresindeki 09 L 6549 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Murat Aygün ve Doğan Aygün yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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