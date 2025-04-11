Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın’dan Ağrı istikametine giden Cumali Gençdal idaresindeki 09 L 6549 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Murat Aygün ve Doğan Aygün yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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