Sivas nisanda eksi 17'yi gördü (2)

YOLDAKALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Sivas’ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Gece saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde Gürün ilçesi yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Bunun üzerine harekete geçen Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde mahsur kalan 80 binek araç ile 4 otobüs ve 6 TIR'ı kurtardı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar iş makinesine bağlanan halatlar ile çekilerek mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.