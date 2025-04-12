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        Sivas nisanda eksi 17'yi gördü (2)

        YOLDAKALAN ARAÇLAR KURTARILDISivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:10
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        Sivas nisanda eksi 17'yi gördü (2)
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        YOLDAKALAN ARAÇLAR KURTARILDI

        Sivas’ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Gece saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde Gürün ilçesi yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Bunun üzerine harekete geçen Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde mahsur kalan 80 binek araç ile 4 otobüs ve 6 TIR'ı kurtardı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar iş makinesine bağlanan halatlar ile çekilerek mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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