Sivas'ta zirai don, meyve bahçelerine zarar verdi

SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen soğuk hava dalgası nedeniyle zirai don yaşandı. 6 ilçede meyve bahçelerinde yüzde 70 ila yüzde 100 oranında hasar tespit edildi.

Sivas'ta nisan ayında görülen kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı önceki gün gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle il genelinde zirai don yaşandı. Meyve bahçelerinin yoğun bulunduğu başta Gürün, Suşehri, Gölova, Koyulhisar, Akıncılar ve Kangal'da zarar oluştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından meyve bahçelerinde yapılan incelemede zararın yüzde 70 ile 100 arasında olduğu belirlendi.

Sivas Valiliği zirai don ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşleri, ilimizde başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden oldu. Gece saatlerinde eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığı özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olmuştur. Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince saha tespit ve raporlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi son yılların en büyük zirai don olayı sonrasında da çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak adına, üreticilerimizin yanında yer almayı sürdürecektir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle zirai don riskinin devam ettiğini hatırlatarak, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.