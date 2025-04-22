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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 18 yaralı

        SİVAS'ta, öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:30
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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 18 yaralı
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        SİVAS'ta, öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve helikopterlerle hastanelere kaldırıldı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmen ve sağlık personelinin de içinde olduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıların bir kısmı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar için de bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter sevk edildi. Kara yoluna inen helikopter, yaralıları alıp kent merkezine götürdü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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