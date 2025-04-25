Mevsim etkisiyle gölün misafirleri gecikti

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların konaklama yerlerinden biri olan Ulaş Gölü'nün misafirleri, bu yıl gecikti. Nisan ayında kar yağışının görülmesi ve kentte hava sıcaklığının eksi 17'lere kadar düşmesi ile başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşlar bölgeye gelmedi.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, geçen yıl sonbahar döneminde gözle görülür oranda düştü. Başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kış döneminde görülen yağışların ardından baharla birlikte normale döndü. Su seviyesi yükselen gölün görüntüsü, çevrecileri mutlu etti. Ancak bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi, nisan ayı içinde görülen soğuk havanın etkisiyle gölün misafirlerinin gelişi gecikti. Göl sadece daimi müdavimleri karabataklara kaldı.