Düşük enerjili seradan Avrupa'ya 'sıfır pestisitli' domates

SİVAS'ta 36 derecelik termal su kullanılarak kurulan ve en düşük enerji ile üretim yapma özelliği taşıyan cam serada domates hasadı başladı. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan ‘sıfır pestisit’ politikasıyla üretilen domatesler, yurt dışına ihraç ediliyor.

Sivas'ta, geçen yıl sonunda kurulan ve 41 bin metrekarelik alanda jeotermal enerji ile üretim yapan cam serada domates ihracatı başladı. Merkeze bağlı Yukarıyıldızlı köyü yakınlarında yer alan ve kentin en büyük cam serası olan tesis, 36 derecelik termal ısıyı kullanarak en düşük enerji ile işletilen sera olma özelliğini taşıyor. Yıl içinde yaklaşık 10 ay boyunca domates verimi alınacak olan tesiste üretilen ve kimyasal madde içermeyen domateslerin tümü Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Serada çoğunluğu kadın olmak üzere 50'ye yakın kişi istihdam ediliyor.

'İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILIYOR'

Seranın proje koordinatörlüğünü yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, Sivas'ta ilk kez 2020 yılında seracılık faaliyetlerine başlandığını belirterek, "2020 yılında 'Sivas'ta sera olmaz' denildikten sonra bu 3'üncü seramız ve toplamda Sivas'ta 120 dönüm cam sera büyüklüğüne ulaşmış olduk. Şu anda bu seranın özelliği Hollanda tipi cam sera olması. Tamamen iyi tarım uygulamaları yapılıyor. Burada ilk olan özelliklerinden bir tanesi 36 derecelik jeotermal su ile Türkiye'nin en düşük enerjisiyle çalışabilme özelliğine sahip olması. Düşük bir enerji ile burada verim alabiliyoruz" dedi.