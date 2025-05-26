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        FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı

        FIFA, Süper Lig'e veda eden Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:08
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        FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı
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        FIFA, Süper Lig'e veda eden Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

        Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda geçen hafta alınan sonuçların ardından küme düşmesi kesinleşen Sivasspor’a FIFA’dan ceza geldi. FIFA’dan yapılan resmi açıklamada kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği ifade edildi. Kulüpten alınan bilgide de cezanın geçici olduğu ve ödeme yapılınca cezanın kalkacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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