FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda geçen hafta alınan sonuçların ardından küme düşmesi kesinleşen Sivasspor’a FIFA’dan ceza geldi. FIFA’dan yapılan resmi açıklamada kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği ifade edildi. Kulüpten alınan bilgide de cezanın geçici olduğu ve ödeme yapılınca cezanın kalkacağı belirtildi.

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