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        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)

        TOPRAĞAVERİLDİŞehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Ayyıldız Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:05
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        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceyhan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, askeri personel ile şahidin babası İsmail Polat, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülen şehit Polat'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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