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        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi

        SİVAS'ın Hafik ilçesinde doğada yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:30
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        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi
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        SİVAS'ın Hafik ilçesinde doğada yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde araçlarıyla gezintiye çıkan bir grup arkadaş, ağaç kenarında yavru ayı olduğunu fark etti. Yiyecek aramak için Pusat-Özen Barajı kıyısına kadar gelen ve beslendiği gözlenen yavru ayı, arkadaş grubundan birinin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleyen kişilerin yavru ayıya "Burada balık var, ot yeme, balığı ye" diye seslendiği anlar da kaydedildi. Bir süre bölgede dolaşan yavru ayı, kendini görüntüleyen kişileri izledi. Yavru ayı karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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