2 kardeşi evlerinde boğazlarını keserek öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

SİVAS'ta, Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri evlerinde ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazlarını keserek öldüren Hüseyin Sönmez (35) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sivas'ta 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, gece köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez’in Ankara’ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, sorgulanmak üzere Sivas'a getirildi. Sönmez, savcılık ifadesinde Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Hüseyin Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, olaya ilişkin tüm dosyanın kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtildi. AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU ALINDI, KAN ÖRNEKLERİ UYUŞTU İfadelerinde sık sık psikolojik sorunları ve kişilik bozukluğu bulunduğunu belirten Hüseyin Sönmez için tutuklu bulunduğu Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden alınan sağlık raporu da iddianameye eklendi. Raporda, sanığı akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Olay yerine yakın çevrede bulunan kan örneklerinin de Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin Sönmez'in DNA'sı ile uyumlu olduğu vurgulandı. ANNE SANIĞI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ İddianamede ifadesine yer verilen Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını belirtti. Şimşek, kızının okuldan geldikten sonra kendisini arayarak evin anahtarını bulamadığını ve kendisinin de bunun üzerine oğlu Umutcan'nı aradığını söyledi. Ayşegül Şimşek, kızı Melisa'nın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini aradığını ve eve kaçta geleceğini sorduğunu anlatarak, gece 10-11 gibi eve geleceğini, beklemeyip uyumalarını söylediğini anlattı. Ayşegül Şimşek, "Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin Sönmez'i hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum" ifadelerini kullandı.