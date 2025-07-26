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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu (74), yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:00
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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
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        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu (74), yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Şeyhler Mahallesi D-100 yolu üzeri Üçyol mevkisinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Reşadiye istikametine gitmekte olan Aziz E. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aloğlu, yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhlise Aloğlu'nun cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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